Ob man am Start der Selbstständigkeit steht oder schon seit vielen Jahren im Geschäft ist – Inspiration ist wichtig – sei es um neue Ideen zu bekommen oder das eigene Handeln zu hinterfragen. Bücher waren für mich über die Jahre eine wichtige Inspirationsquelle. Hier die wichtigsten Bücher, die mich auf meinem Weg in die Selbstständigkeit inspiriert haben.

1. Lebensphilosophie für Unternehmer

UNSCRIPTED: Life, Liberty, and the Pursuit of Entrepreneurship

Mj DeMarco

DeMarco skizziert in seinem Buch seine Lebensphilosophie, welche darauf ausgerichtet ist, frei zu denken und handeln. Hierfür stellt er viele gängige Handlungsmuster in Frage und zeigt wie wichtig das Streben nach Freiheit ist. Dabei ist er provokant und fordernd. Aber genau deshalb inspiriert das Buch. Es gibt wichtige Denkanstöße, welche unerlässlich sind um als selbstständiger Unternehmer voranzukommen. Falls an dieser Stelle eine einzige Buchempfehlung abgeben dürfte, so wäre es ohne Frage dieses Buch.

2. Ziele definieren:

The One Thing: The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results / The One Thing: Die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg

Gary Keller

Bei “The one thing” geht es darum mehr Klarheit zu bekommen und sein wesentliches Ziel zu definieren. Vor allem als Unternehmer ist dies wichtig, da es eine der Grundvorrausetzungen ist, um erfolgreich zu sein. Das Buch ist ein Ratgeber und gibt jede Menge Instrumente an die Hand, die dabei helfen sich zu fokussieren, bessere Ergebnisse zu erzielen und leichter an das gesetzte Ziel zu kommen.

3. Konzentriert arbeiten & produktiver werden.

Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World / Konzentriert arbeiten: Regeln für eine Welt voller Ablenkungen

Cal Newport

In der Selbstständigkeit ist man oft mit einer Vielzahl an Ablenkungen konfrontiert. Diese haben aber einen negativen Einfluss auf die Produktivität, das Vorankommen und auch auf die Qualität der Arbeit. Cal Newport gibt in seinem Buch wertvolle Ratschläge, wie es einem gelingt völlig konzentriert zu arbeiten. Im Zentrum stehen dabei lange Arbeitseinheiten und das Entfernen von „Aufmerksamkeitsdieben“ aus dem Arbeitsalltag.

4. Gewohnheiten:

The Power of Habit: Why We Do What We Do, and How to Change / Die Macht der Gewohnheit: Warum wir tun, was wir tun

Charles Duhigg

Gewohnheiten können sehr nützlich im unternehmerischen Alltag sein. Sei es, um fit zu bleiben, regelmäßig Blogbeiträge zu schreiben oder ein wichtiges langfristiges Projekt voranzubringen. Charles Duhigg beleuchtet in seinem Buch das Thema Gewohnheiten aus mehreren Blickwinkeln und erklärt wie Gewohnheiten funktionieren und gibt Ratschläge wie man Sie entwickelt.

5. Inspiration:

Tools of Titans: The Tactics, Routines, and Habits of Billionaires, Icons, and World-Class Performers / Tools der Titanen: Die Taktiken, Routinen und Gewohnheiten der Weltklasse-Performer, Ikonen und Milliardäre

Timothy Ferriss

Timothy Ferriss hat für seinen Podcast unzählige erfolgreiche Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen interviewt. In seinem Buch hat er die Erfolgsrezepte, Taktiken und Gewohnheiten dieser Menschen zusammengefasst. Aufgrund der Fülle ist das Buch eine große Inspirationsquelle und wird jedem Selbstständigen sicher die eine oder andere neue Idee mit auf den Weg geben.

6. Die Welt mit den richtigen Augen sehen:

Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About The World – And Why Things Are Better Than You Think / Factfulness: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist

Hans Rosling

Medien, Politik und Gesellschaft haben über viele Jahre hinweg unser Weltbild verzerrt und die Welt schlechter gemacht als Sie ist. Hans Rosling zeigt in seinem Buch anschaulich anhand von konkreten Statistiken wie sich die Welt in den letzten Jahrzehnten zum Guten entwickelt hat. Das Buch sollte meiner Meinung nach Pflichtlektüre für jeden sein. Für unternehmerisch denkende Menschen ist es deshalb interessant, weil es zeigt wie viel mehr Potenzial es auf diesem Planeten gibt, als dass man vielleicht wahrnimmt.

7. Gründen

Kopf schlägt Kapital: Die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen, Von der Lust, ein Entrepreneur zu sein

Günter Faltin

Kopf schlägt Kapital war eines der ersten Bücher, das ich einige Jahre vor meinem Start in die Selbstständigkeit gelesen habe. Faltin zeigt am Beispiel seiner Teekampagne wie Unternehmertum funktioniert. Das Buch ist deshalb interessant, weil es Mut macht und die Lust auf das Gründen macht. Für jeden der ganz am Anfang der Selbstständigkeit steht oder noch darüber nachdenkt ob er gründen soll, oder nicht sollte das Buch auf der leseliste stehen.

8. Potenzielle Kunden überzeugen:

Choice Factory: 25 Behavioural Biases That Influence What We Buy

Richard Shotton

Die eigene Dienstleistung oder das eigene Produkt zu verkaufen ist die Grundlage für ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen. Es ist deshalb wichtig zu wissen, wie man Kunden überzeugt. Das Buch von Richard Shotton erklärt anschaulich und praxisnah anhand von vielen Beispielen die verhaltenspsychologischen Grundlagen und zeigt mit welchen Taktiken man potenzielle Kunden überzeugen kann.

9. Finanzielle Freiheit:

The Millionaire Fastlane: Crack the Code to Wealth and Live Rich for a Lifetime!

Mj DeMarco

In diesem Buch zeigt DeMarco, wie der Weg in die finanzielle Freiheit als Unternehmer gelingen kann. Er beschreibt, welche Regeln es zu beachten gibt und was man besser nicht tun sollte. Genau wie sein Buch „Unscripted“ ist auch „The Millionaire Fastlane“ fordernd und provozierend. Aber in diesem Buch ist praktischer angelegt und ist ein Wegweiser für Unternehmer, die ambitionierte Ziele haben und die komplette finanzielle Freiheit erreichen wollen.

Foto: @ra3hong via Twenty20