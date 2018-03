Ulli Kilberth ist Gründer der Kommunikationsagentur „Lauter, Leute.“ in Köln. Seit 15 Jahren in der Welt der Medien unterwegs, ist er noch viel länger zu Hause in Musik und Lifestyle. Arbeitsschwerpunkte bei „Lauter, Leute.“ sind u.a.: Unternehmenskommunikation, Digitale Medien, Social Media, Corporate Design, Content-Strategie und Partnerschaften zwischen Marken und Musik. Der Kommunikationsspezialist für Musik & Kultur unterrichtet neben seiner Agenturtätigkeit in den Bereichen Kreation und Konzeption. | „Lauter, Leute.“ ist die Kommunikationsagentur für Musik, Kultur und Lifestyle. Wir sind strategische Begleiter und setzen Kommunikationsmaßnahmen in den Bereichen Grafikdesign, Digitale Medien und Social Media im Musik- und Lifestyle-Bereich um. Zu den Kunden gehören u.a Gaffel Kölsch, HUK24 oder RIDGEBAKE.