Damit unsere Wirtschaft gesund funktioniert ist es für Unternehmen wichtig soziale Verantwortung zu übernehmen. Jürgen Schöntauf zeigt in seinem Buch „Sinnstifter“ was sozial-verantwortliches unternehmerisches Handeln überhaupt bedeutet und welche Vorteile es bringt.

Hierfür zeigt er sowohl positive als auch negative Praxisbeispiele aus unterschiedlichsten Branchen. In Interviews kommen vorbildliche Unternehmer zu Wort die es gewagt haben, gegen den Strom zu schwimmen und Unternehmen geschafft haben, die verantwortlich mit Gesellschaft, Umwelt, Konsumenten und Mitarbeitern umgehen.

Das Buch ist aber vielmehr als nur ein Wachrüttler. Die von Jürgen Schöntauf entwickelten sieben MindShift Steps, sind ein praktischer Wegweiser für all diejenigen die selbst ein mehr an sozialer Verantwortung in ihrem Unternehmen involvieren wollen.

Was hat mir besonders am Buch gefallen?

Die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema „Werte“.

Die vielen tollen Praxisbeispiele von sozial verantwortlichen Unternehmen von „Premium Cola“ bis hin zum Hosenhersteller „Gardeur“

Die Interviews mit inspirierenden Unternehmerpersönlichkeiten

Was hat mir weniger gut gefallen?

Das Buch ist stellenweise etwas langatmig. Vom Umfang hätte man sicherlich 1/4 des Seitenumfangs sparen können.

Ein paar wenige Interviews scheinen nicht ganz ins Gesamtkonzept zu passen und mindern die Wertigkeit des restlichen Buches.

Die wichtigsten Fragen die das Buch beantwortet:

Wie kann man Werte im eigenen Unternehmen entwickeln?

Welche Gemeinsamkeiten haben sozial verantwortliche Unternehmen unserer Zeit?

Wie kann man als Unternehmen die Ziele Profit und soziale Verantwortung unter einen Hut bekommen?

Wie lässt sich soziale Verantwortung praktisch in ein Unternehmen implementieren?

Fazit

Das Buch greift eines der wichtigsten unternehmerischen Themen unserer Zeit auf und erklärt in der Tiefe warum es wichtig ist, sich als Unternehmen mit den Themen „soziale Verantwortung“ und „Werte“ zu befassen. Jürgen Schöntauf inspiriert und fordert heraus! Mit diesem Buch bietet er jedem Unternehmen einen praktischen Wegweiser um mehr für Gesellschaft, Umwelt, Kunden und Mitarbeiter zu tun.

Weiterführende Links

Buch kaufen & Probelesen bei Amazon (Hardcover & Kindle Version)

Webseite von Jürgen Schöntauf