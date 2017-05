Selbstständige Berater leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag in der modernen Wirtschaftswelt. Die Bandbreite der Beratungs-Themen, die angeboten werden ist so breit wie nie zuvor.

Doch welche Vorrausetzungen sollte man erfüllen, um erfolgreich als selbstständiger Berater am Markt zu bestehen? Hier ein Überblick zu den wichtigsten Faktoren, die eine Rolle spielen:

Solides Fachwissen

Die Grundvorrausetzung um als Berater zu arbeiten ist ein solides Wissen in dem Fachgebiet, in dem man tätig ist. Nur so kann man dem Kunden als externer Helfer und Wegweiser zur Seite stehen. Solides Fachwissen bedeutet auch, dass man sein Wissen immer auf dem neuesten Stand hält und sich mit aktuellen Entwicklungen auseinandersetzt.

Idealerweise sollte man aber auch Wissen aus anderen Bereichen mitbringen, die eng an das eigene Fachgebiet anknüpfen. Ist man beispielsweise als Onlinemarketingberater tätig, ist es von Vorteil, wenn man sich auch mit klassischem Marketing oder PR befasst hat. Für einen Berater im Personalbereich kann es nicht schaden, wenn er sich auch mit Themen wie Psychologie oder Finanzen von der Basis her auskennt.

Gutes analytisches Denken

Externe Berater werden oft dann eingesetzt, wenn es ein konkretes Problem in einer Firma zu lösen gibt. Ein gutes analytisches Gespür ist deshalb unerlässlich um alle wichtigen Fragen zu stellen, Informationen zu erheben und schließlich gemeinsam mit dem Kunden eine funktionierende Lösung zu erarbeiten.

Guter Zuhörer sein

Genauso wichtig, wie das analytische Denken ist aber das genaue Zuhören, denn oft wird es vorkommen, dass man zwischen den Zeilen herausfindet, dass die Problematik irgendwo ganz anders liegt. Ein guter Berater ist deshalb immer ein aktiver Zuhörer und auch jemand der die richtigen Fragen stellt um auch die dunklen Ecken zu beleuchten.

Guter Erklärer sein

Gute Berater kennen sich, wie bereits erwähnt, fachlich sehr gut auf Ihrem Expertengebiet aus. Doch das beste Wissen wird einem als Berater nicht viel bringen, wenn er nicht die Fähigkeit besitzt, seinem Gegenüber einen Sachverhalt in einfachen Worten zu erklären. Scheitert man am Erklären wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch daran scheitern das Vertrauen des Kunden zu gewinnen und letztendlich zu helfen.

Erfahrung

Ein Berater mit viel beruflicher Erfahrung wird immer einen Vorteil gegenüber einem Berufsanfänger haben, da er mit der Zeit ein gutes fachliches und menschliches Gespür entwickelt hat. Dieses gibt ihm den Vorteil schnell eine Situation einzuschätzen, die richtigen Fragen zu stellen und schließlich auch die passenden Lösungen mit dem Kunden zu erarbeiten. Die Seniorität macht es zudem bei der Akquise leichter das Vertrauen des Kunden zu gewinnen.

Gutes Netzwerk

Als Berater kann man niemals ein Alleskönner und -Wisser sein. Deshalb ist ein gutes Netzwerk mit anderen Experten ein Muss. Nur so ist es einem möglich interdisziplinär hervorragende Leistungen zu erbringen.

Ein unterstützendes Netzwerk bringt auch den zusätzlichen Vorteil mit sich, dass es sich gegenseitig auch beim Neugeschäft hilft. Bieten Sie beispielsweise eine Dienstleistung nicht an, so empfehlen Sie jemanden aus dem Netzwerk weiter oder nehmen Sie ins Beratungsteam auf. Diese Weiterempfehlungen werden auch Ihnen als Berater über kurz oder lang Neugeschäft bringen. Denn wie heißt es so schön: Eine Hand wäscht die andere.

Bereit sein, den Extra-Kilometer zu gehen

In der heutigen Zeit sind die meisten Märkte stark umkämpft – auch bei Beratern. Zudem stehen auch die Kunden selbst unter Druck und müssen ihre betriebswirtschaftlichen Ziele erreichen. Deshalb ist es wichtiger denn je exzellente Leistungen anzubieten und bereit zu sein für seine Kunden den Extra-Kilometer zu gehen. Nur so wird man als Berater langfristigen Erfolg erzielen können, Kunden binden und die wichtigen Weiterempfehlungen ergattern.

Wenn Sie dieses Rüstzeug mitbringen, haben Sie eine solide Basis für eine erfolgreiche Karriere als Berater. Und falls Sie sehen, dass Sie bei dem einen oder anderen Thema noch nicht sattelfest genug sind, heißt es hart arbeiten bis Sie es sind.