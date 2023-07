Buchrezension – „Product Led SEO“ von Eli Schwartz

Das Buch „Product Led SEO” von Eli Schwartz wird von bekannten SEO-Experten immer wieder als eines der besten und wichtigsten Bücher zitiert, das jeder erfahrene und angehende SEO gelesen haben sollte.

Diese Empfehlung kommt nicht von ungefähr. Mit einem klaren, praxisorientierten Fokus auf die Integration von SEO-Strategien in den Produktentwicklungs- und Marketingprozess bietet dieses Buch eine frische Perspektive auf die Optimierung der Online-Sichtbarkeit von Produkten sowie einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von SEO.

Product Led SEO

Die Idee von „Product Led SEO“ (DE: produktzentrierte Suchmaschinenoptimierung) stellt weit verbreitete Vorstellungen von Suchmaschinenoptimierung auf den Kopf. Viele glauben immer noch, dass SEO-Erfolg mit einer gründlichen Keyword-Recherche beginnt. Man wählt in einem Keyword-Tool die Keywords aus, die zur eigenen Strategie passen, analysiert dann, was die Konkurrenz macht und welche Inhalte sie zu verschiedenen Keywords veröffentlicht haben. Mit diesem Wissen erstellt man Inhalte, die auf diesen Keywords basieren und versucht so, die Konkurrenz zu schlagen.

Schwartz sagt, dass eine derart starre Fokussierung auf Suchvolumen und Keyword-Tools zu einer zu eingeschränkten Sichtweise führt, die den eigenen SEO-Erfolg von vornherein abschneidet. Denn wer nur auf die vorhandenen Suchdaten schaut, sieht nur das, was gerade passiert. Mit anderen Worten: Was die User bereits suchen, was die Konkurrenz bereits macht. Da bleibt kein Platz für neue Ideen und man steht immer im harten Wettbewerb mit den anderen auf dem so abgesteckten Spielfeld.

Eine andere Sichtweise

Für die „produktzentrierte SEO“ ist natürlich auch eine gründliche Keyword-Recherche notwendig. Keine SEO-Kampagne kommt an ihr vorbei. Bei produktzentrierter SEO ist die Keyword-Recherche jedoch nicht der erste Schritt, der den Rahmen für alle weiteren Aktivitäten vorgibt. Bei produktzentrierter SEO läuft man nicht den Suchmaschinen hinterher, sondern den Nutzern.

Was meine ich damit? Bei der produktzentrierten SEO beginnt man mit der Marktforschung: In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen für das Produktmanagement ermittelt man, welche Kundenbedürfnisse es gibt, die noch nicht vom Markt (und damit auch nicht von den Suchanfragen in den Suchmaschinen) abgedeckt werden. Was wollen die Kunden, was es am Markt noch nicht gibt? Welches Produkt (oder welche Produktvariante) kann entwickelt werden, um diese Bedürfnisse zu befriedigen?

Es ist klar: Bei diesem Ansatz die Empathie für den Kunden viel wichtiger ist als die genaue Kenntnis der Funktionsweise eines Keyword-Tools.

Das Idealszenario: Ein neues Produkt oder eine Produktvariation auf den Markt zu bringen, das bisher unentdeckte Kundenbedürfnisse abdeckt und damit zum Verkaufshit im Zielmarkt wird. Kommt das Produkt bei den Kunden gut an, werden sie es weiterhin kaufen und weiterempfehlen – und damit selbst für eine bessere Sichtbarkeit des Produkts auf dem Markt sorgen. Diese Sichtbarkeit kann dann durch gezieltes SEO (und andere Marketingmethoden wie z.B. Google Ads Kampagnen) weiter gesteigert werden.

Der Einsatz von SEO als Werkzeug zur Steigerung der Sichtbarkeit eines auf diese Weise entwickelten Produkts: das ist der Kern von produktzentriertem SEO!

Klar, praxisorientiert, erfahren

Schwartz versteht es, komplexe Konzepte einfach und verständlich zu erklären und präsentiert seine Ideen gut strukturiert und leicht verdaulich.

Neben der Beschreibung der produktzentrierten SEO und ihrer Vorteile geht Schwartz auch auf andere praktische Aspekte der SEO ein. Wie stellt man einen SEO-Profi ein? Wie findet man jemanden mit den richtigen Fähigkeiten für die eigenen Bedürfnisse? Das Buch liefert auch Managern einige starke Argumente für SEO und zeigt, welche Vorteile es für das eigene Unternehmen bringen kann. Denn in der Praxis wird SEO von „denen da oben“ oft missverstanden, falsch eingesetzt und stiefmütterlich behandelt.

Darüber hinaus geht Schwartz ausführlich auf die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens ein, die für eine erfolgreiche SEO erforderlich ist. Er betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Produktteams, Entwicklern und SEO-Experten ist, um effektive Produkt-SEO-Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Dieser Ansatz spiegelt den aktuellen Trend wider, dass SEO nicht mehr nur eine isolierte Abteilung betrifft, sondern ein ganzheitlicher Ansatz sein sollte.

Fazit

Schließlich bietet „Product Led SEO“ Einblicke in die Zukunft des Suchmaschinenmarketings. Schwartz diskutiert die Rolle von KI und maschinellem Lernen im SEO-Bereich und gibt einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen und Trends, die es zu beachten gilt. Diese Einblicke sind besonders wertvoll für SEO-Experten und Marketingprofis, die immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen.

Obwohl das Buch sehr informativ und gut geschrieben ist, richtet es sich hauptsächlich an Leser, die bereits über Grundkenntnisse im Bereich SEO verfügen. Einige Begriffe und Konzepte könnten für absolute Anfänger möglicherweise etwas schwer zu verstehen sein. Dennoch bietet „Product Led SEO“ genügend Informationen, Denkanstöße und Ressourcen, um auch für Anfänger einen Einstieg in das Thema zu ermöglichen.

Insgesamt ist „Product Led SEO“ von Elias Schwartz ein ausgezeichnetes Buch, das eine erfrischende Perspektive auf die Integration von SEO-Strategien in den Produktentwicklungsprozess bietet. Es ist ein absolutes Muss für alle, die ihr Produktmarketing auf die nächste Stufe heben und ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen verbessern möchten.

Weiterführende Informationen

Ganzes Buchtitel: „Product Led SEO – The Why Behind Building Your Organic Growth Strategy”

Erscheinungsdatum: 19. April 2021

Sprache: Englisch

Verlag: Houndstooth Press

Umfang: 262 Seiten

