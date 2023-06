In 100 kleinen Essays erklärt der renommierte britische SEO-Experte Andrew Holland, warum es sich heute kein Unternehmen mehr leisten kann, auf SEO zu verzichten. Mit seinem fundierten SEO-Wissen aus langjähriger Praxiserfahrung zeigt er, was bei der Optimierung der eigenen Webseite wirklich hilft. Er versucht mit überholten Denkmustern aufzuräumen und zeigt auf, wohin sich SEO in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Eine unverzichtbare Lektüre für alle angehenden und erfahrenen SEOs!

Ein SEO-Manifest

In diesem Buch, das sich teilweise wie ein SEO-Manifest liest, gelingt es Holland, dem Leser sein umfangreiches SEO-Wissen klar und verständlich zu vermitteln. In 100 kurzen und prägnanten Kapiteln legt er seine Ansichten darüber dar, was guten SEO ausmacht, was die häufigsten Missverständnisse über den Beruf sind und wie SEOs ihren Kunden die Notwendigkeit von SEO besser erklären können.

Holland versteht es ausgezeichnet, seine Argumente mit praktischen empirischen Erfahrungen zu untermauern. Der Leser hat sofort das Gefühl, es mit einem absoluten Profi und Thought-Leader zu tun zu haben, der aber nicht überheblich wirkt, sondern einfach eine Leidenschaft für sein Fach hat. Holland scheut sich auch nicht, über den Tellerrand zu blicken und gegen so manche überholte Annahme zu argumentieren. All das färbt auf seinen Schreibstil ab, der von Enthusiasmus und Dringlichkeit geprägt ist.

Und sein Schreibstil ist wirklich anders! Anstatt in langen Absätzen zu schreiben, bestehen die Absätze meist aus einzelnen Sätzen, die quasi „aufgelistet“ werden. Das mag auf den ersten Blick etwas abschreckend wirken: ich fand aber, dass der Inhalt des Buches so leichter aufzunehmen und zu behalten war.

Unnötige Fehler

Obwohl mich der ungewöhnliche Schreibstil nicht allzu sehr gestört hat, haben sich die vielen Rechtschreibfehler negativ auf die Professionalität der Publikation ausgewirkt. Klar, wenn man selbst publiziert, hat man nicht den ganzen Apparat eines Verlags hinter sich – auf gewisse Dinge (Spellcheck!) muss man trotzdem achten. Kommas statt Punkte und Zeilenumbrüche, wo keine sind: das irritiert einfach.

Auch die Bilder im Buch fielen hier etwas negativ auf. Jedes Kapitel ist mit einem Bild illustriert, die das im Kapitel artikulierte Argument grafisch darstellen soll. Nicht nur die Schwarz-Weiß-Färbung machte diese Diagramme schwer verständlich – einige waren sogar so abgeschnitten, dass ein Teil nicht zu sehen war.

Fazit

Trotz der vielen Rechtschreibfehler würde ich „The Value of SEO“ auf jeden Fall anderen angehenden und professionellen SEOs empfehlen.

Hollands zukunftsorientierte Denkweise öffnet die Türe zu mehr Innovation in SEO. Aufmerksame und mutige SEOs werden seine Anregungen aufgreifen und in ihre eigene Praxis integrieren. So kann man der Konkurrenz voraus sein und seinen Kunden zu mehr Erfolg verhelfen.

Und nicht nur das: Holland greift uns unter den Arm und liefert uns ein überzeugendes Argument nach dem anderen für SEO und warum ein Unternehmen darin investieren sollte. Denn er beklagt immer wieder: SEOs selbst sind nicht besonders gut darin, ihr eigenes Handwerk zu verkaufen und Kunden von dessen Wert zu überzeugen. Wer dieses Buch gelesen hat, hat keine Ausrede mehr für schlecht verlaufene Verkaufsgespräche.

SEO ist und bleibt ein spannendes, sich schnell entwickelndes Fachgebiet – und Andrew Holland ist an vorderster Front dabei.

Weiterführende Informationen:

Ganzes Buchtitel: „The Value of SEO: 100 essays and stories to help anyone better explain the importance of SEO“

Erscheinungsdatum: 22. April 2022

Sprache: Englisch

Verlag: Selbstveröffentlichung mit Amazon

Umfang: 280 Seiten

Buch kaufen bei Amazon (für Kindle oder als Taschenbuch)

Webseite von Andrew Holland