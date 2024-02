17 Biografien erfolgreicher Unternehmer & Gründer

Biografien von erfolgreichen Unternehmern und Gründern sind eine wichtige Inspirationsquelle für viele angehende und bestehende Unternehmer. Wir haben uns die besten Unternehmer Biografien angeschaut und eine Zusammenfassung erstellt.

Dirk Rossmann: „… dann bin ich auf den Baum geklettert!“: Von Aufstieg, Mut und Wandel

Dirk Roßmann hat als Unternehmer 3.770 Drogerien aufgebaut und 2017 erstmals einen Umsatz von 9 Milliarden Euro erzielt. Trotz des Erfolgs ist Dirk Rooßmann jedoch immer bodenständig geblieben. In seiner sehr privaten Biografie redet er auch offen über seine Schwächen und die unternehmerischen Krisen. Es ist eine Biografie die zeigt, dass es sich lohnt nicht aufzugeben, auch wenn es manchmal schwierig ist. Sehr inspirierend ist auch wie Rossmann den Menschen stets in den Vordergrund stellt und Verantwortungsgefühl und Selbstbewusstsein fördern will.

Shoe Dog: Die offizielle Biografie des NIKE-Gründers

Phil Knight lieh sich Anfang der 60er Jahre 50 Dollar von seinem Vater um sein eigenes kleines Unternehmen zu starten, das zu einem der erfolgreichsten Sportartikelhersteller weltweit werden sollte. Die Geschichte hinter Nike ist spannend und turbulent. Viele Male stand Nike kurz vor dem Bankrott, doch Knight und sein Team haben dennoch allen Widrigkeiten getrotzt und durchgezogen woran Sie geglaubt haben – egal ob plötzlich die amerikanische Steuerbehörde Geld wollte, Millionenrechnungen nicht bezahlt werden konnten oder Geschäftspartner Nike hintergehen wollten. Die Autobiografie ist auch spannend weil Sie zeigt, wie es war in der Nachkriegszeit mit Japan Geschäfte zu machen und wie unterschiedlich die beiden Kulturen letztendlich sind. Die Biografie zeigt wie wichtig Kampfgeist, Kameradschaft und der Glaube an ein großes Ziel sind.

Steve Jobs: Die autorisierte Biografie des Apple-Gründers

Steve Jobs hat als Unternehmer die Welt geprägt. Seine von Walter Isaacson verfasste Biografie gibt einen tiefen Einblick in die umtriebige und charismatische Persönlichkeit von Jobs, die stets nach Perfektion strebte. Nach der Lektüre wird man den Konzern Apple, wie er war deutlich besser verstehen könnte. Alles in allem eine sehr spannende, außergewöhnliche und vor allem ehrliche Biografie, die den Apple Gründer mit allen Ecken und Kanten zeigt.

Die Albrechts: Auf den Spuren der ALDI-Unternehmer

Jeder kennt ALDI, doch um die beiden Brüder, die das Discounter-Imperium gegründet haben, ranken sich viele Mythen. Der Autor Martin Kuhna bringt mit dem Buch Licht ins Dunkel und hat das Leben der beiden Firmengründer durchleuchtet. Das Resultat ist ein exzellentes Portrait einer der interessantesten Firmengeschichten Deutschlands.

Losing My Virginity: The Autobiography

Richard Branson ist als Serienunternehmer und Abenteurer weltweit bekannt geworden. Seine Autobiografie gibt einen Überblick über sein Leben, das geprägt ist von einem scheinbar nicht bremsbaren Drang Dinge zu probieren. Das Buch, das fast einem Abenteuerroman gleicht, erzählt von den Erfolgen, aber auch Misserfolgen. Anschaulich erzählt er vom ersten großen Misserfolg seiner Schülerzeitung oder zeigt, wie er mit seiner Plattenfirma eine Punktlandung machte, als Sie den Künstler Mike Oldfield unter Vertrag nahm.

Die Paten des Internets: Wie die Samwer-Brüder das größte Internet-Imperium der Welt aufbauen

Die Samwer Brüder gehören zu den großen Playern im deutschen Onlinegeschäft und sind mit Zalando, Alando, Jamba und vielen anderen Unternehmungen zu Multimillionären geworden. Sie sind smart und ehrgeizig, aber auch skrupellos und daher umstritten. Joel Kaczmarek hat mit vielen Vertrauten der Samwers geredet und erzählt in seinem Buch die Erfolgsgeschichte des Brüder-Trios.

Der Allesverkäufer: Jeff Bezos und das Imperium von Amazon

Jeff Bezos ist mit Amazon einer der großen Pioniere des Onlinehandels. Seine Biografie zeigt eindrucksvoll, wie Bezos es gelang Amazon vom Garagenunternehmen zum mächtigen Weltkonzern zu entwickeln. Die Grundlage für das Buch waren mehr als 300 Interviews. Das Resultat ist eine wirklich lesenswerte Biografie, die das ganze Spektrum der Person Jeff Bezos zeigt.

Die Red Bull-Story: Der unglaubliche Erfolg des Dietrich Mateschitz

Dietrich Mateschitz hat mit 21 Jahren Red Bull auf den Markt gebracht und schließlich zu einer Weltmarke entwickelt. Mit cleverem Marketing hat Mateschitz im Segment der Extremsportarten positioniert und ein einzigartiges Markenbild aufgebaut. Zahlreiche Unternehmungen von Formel 1 Team bis hin zum TV Sender stehen für die Risikofreudigkeit, Zukunftsorientierung und den Hunger des Unternehmers Mateschitz. Das Buch ist ideal für denjenigen, der mehr über die außergewöhnliche Unternehmensgeschichte von Red Bull erfahren will. Ein Schwachpunkt des Buches ist, dass es nicht in Zusammenarbeit mit Mateschitz geschrieben wurde und somit nur einen Blick von außen gewährt.

Elon Musk: Wie Elon Musk die Welt verändert – Die Biografie

Elon Musk steht für Innovation. Mit Paypal revolutionierte er das Online-Zahlungswesen, mit Tesla machte er das Elektroauto salonfähig und mit SpaceX gelang es ihm erstmals als privates Unternehmen Nutzlast ins All zu befördern. Autorin Ashlee Vance zeigt in der Biografie den Werdegang des Querdenkers Elon Musk. Bei ihrer Recherche hatte Sie Zugang zu Elon Musk selbst, aber auch zum seinem engen Umfeld. Dadurch ist eine außergewöhnliche und lesenswerte Biografie mit sehr viel Tiefgang entstanden.

Womit ich nie gerechnet habe: Die Autobiographie des dm Gründers



Mit 29 Jahren verwirklicht Götz Werner seinen Traum und eröffnet gegen allen Rat seinen ersten Drogeriediscounter und beginnt damit die deutsche Erfolgsgeschichte der Marke dm. Heute ist dm mit mehr als 3.000 Filialen die größte Drogeriekette Europas. Wer eine ganz normale Biografie erwartet wird enttäuscht werden, den Götz Werner ist ein Andersdenker. Seiner Ansicht nach haben Unternehmen die Aufgabe, die Bedürfnisse ihrer Kunden UND Mitarbeiter gleichermaßen zu befriedigen. Aus dieser Philosophie entstand ein ungewöhnlicher und vor allem gesellschaftlich verantwortlicher Führungsstil. Die Biografie ist eine inspirierende Pflichtlektüre für jeden Unternehmer und zugleich eine der wichtigsten deutschen Unternehmerbiografien, wenn es um soziales Unternehmertum gibt.

Fielmann. Ein Unternehmer mit Weitsicht

Günther Fielmann gründete 1972 ein erstes Optikerfachgeschäft in Cuxhaven. Dies war der Beginn einer unternehmerischen Erfolgsgeschichte. Heute hat Fielmann 500 Filialen in ganz Deutschland und ist eine der bekanntesten Optikermarken. Harald Czycholl hat mit seinem Buch ein Portrait des Unternehmers Günther Fielmann erstellt, der auch als umweltbewusster Landwirt und engagierter Denkmalpfleger engagiert ist. Das Buch ist eine lesenswerte Blaupause für ein erfolgreich geführtes und aufgebautes Familienunternehmen.

Roland Mack: Herr der Achterbahnen

Hinter dem „Europa-Park“ in Rust steht der Unternehmer Roland Mack. Aus 15 Hektar Land abseits von Deutschland Bevölkerungszentren hat er ab 1975 einen der erfolgreichsten Freizeitparks Europas aufgebaut. Der Autor Benno Stieber hat in seinem Buch ein spannendes Portrait des umtriebigen Familienunternehmers erstellt. Der Autor hatte bei seiner Recherche Zugang zum engen Umfeld des Unternehmens und erzählt zahlreichen Anekdoten aus dem Leben von Roland Mac. Die Biografie ist nicht nur für Freizeitpark-Fans eine ideale Lektüre. Das Buch zeigt wie man mit sehr viel Energie, Innovations- und Tatendrang ein erfolgreiches und organisches Wachstum als Familienunternehmen schaffen kann.

„Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen“: Der Unternehmer Axel Springer

Der Wirtschaftshistoriker Tim von Arnim hat erstmals eine umfassende Biografie erstellt, die den größten deutschen Presseverleger Axel Springer in den Mittelpunkt stellt. Der Autor zeigt die Faktoren, welche für den Erfolg und Aufstieg des deutschen Nachkriegs-Unternehmers verantwortlich waren. Er beleuchtet das Leben des beliebten, wie umstrittenen Unternehmers von den Anfängen des Verlags nach dem 2. Weltkrieg bis hin zu Axel Springers Rückzug in den 70er Jahren.

Sam Walton: Made in America

Dies ist die Autobiographie des erfolgreichen Unternehmers und Gründers von Wallmart, Sam Walton. Das Buch beschreibt den Aufstieg von Walmart zum größten Einzelhandelsriesen der Welt und beleuchtet die Geschäftsphilosophie und die Strategien des Unternehmers, die Walmart zum Erfolg verholfen haben. Es bietet Einblicke in Waltons Denkweise, seine Führungskultur und sein Engagement für Kundenzufriedenheit und Innovation. Die Lektüre ist nicht nur eine Unternehmensgeschichte, sondern auch ein persönlicher Blick auf die Werte und Prinzipien eines einflussreichen Unternehmers.

Direct from Dell: Strategies That Revolutionized an Industry

Dies ist die inspirierende Autobiographie von dem erfolgreichen Unternehmer Michael Dell, dem Gründer und CEO von Dell Inc. In diesem Buch teilt Michael Dell seine persönlichen Erfahrungen und die Geschäftsstrategien, die ihn dazu brachten, eines der erfolgreichsten Computerunternehmen der Welt zu gründen und zu leiten. Angefangen in seinem Studentenwohnheim mit nur 1.000 Dollar, entwickelte Dell einen neuen Ansatz für die Computerherstellung und den Direktvertrieb, der die gesamte Branche nachhaltig veränderte. Das Buch bietet einen tiefen Einblick in Dells Denkweise, seine Entscheidungsfindung und die Herausforderungen, denen er auf seinem Weg begegnete. Es ist eine faszinierende Darstellung, wie Vision, Innovation und kundenorientiertes Denken ein Unternehmen an die Spitze einer Branche bringen können. Dell vermittelt wertvolle Lektionen über das Wachstum eines Start-up-Unternehmens zu einem Technologiegiganten und über die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit und kontinuierlicher Innovation in der schnelllebigen Welt der Technologie.

„Grinding It Out: The Making of McDonald’s“ von Ray Kroc

In diesem Buch erzählt Ray Kroc, wie er McDonald’s von einem lokalen Restaurant in Kalifornien zu einem globalen Fast-Food-Imperium machte. Kroc, der sich ursprünglich als Milchshake-Verkäufer mit den McDonald-Brüdern anfreundete, übernahm deren effizientes Management und baute darauf das Franchise-System von McDonald’s auf. Das Buch gibt einen Einblick in Krocs Philosophie der Unternehmensführung, seine unermüdliche Arbeitsethik und die Herausforderungen, denen er sich auf dem Weg zum weltweiten Erfolg stellen musste. Es ist die Geschichte von Beharrlichkeit, Innovation und dem Wandel eines Unternehmens, das die Fast-Food-Branche revolutioniert hat.

„Onward: How Starbucks Fought for Its Life without Losing Its Soul“ von Howard Schultz

Howard Schultz teilt in diesem Buch seine Erfahrungen als CEO von Starbucks und wie er das Unternehmen durch eine Zeit großer Herausforderungen geführt hat. Nach seiner Rückkehr als CEO im Jahr 2008 sah sich Schultz mit einer wirtschaftlichen Rezession und internen Problemen konfrontiert. Das Buch beschreibt, wie er sich auf die Kernwerte von Starbucks besann und gleichzeitig Innovationen einführte, um das Unternehmen wiederzubeleben. Es ist eine Geschichte über Führung, Unternehmenskultur und die Bedeutung von Authentizität und Leidenschaft in der Geschäftswelt. Schultz zeigt, wie wichtig es ist, in schwierigen Zeiten an der Mission und den Werten eines Unternehmens festzuhalten.

