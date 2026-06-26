Wer beim Einkauf oder in der Produktion Kosten senken will, schaut seit Jahren verstärkt nach Osteuropa. Neben dem klassischen Offshoring nach Asien hat sich das Nearshore-Outsourcing, also die Auslagerung von Geschäftsprozessen in geografisch nahe gelegene Länder, für europäische Unternehmen zu einer ernsthaften Alternative entwickelt.

2026 ist Nearshoring längst keine reine Kostenmaßnahme mehr, sondern eine Antwort auf einen strukturellen Fachkräftemangel, der sich durch interne Maßnahmen allein nicht lösen lässt. Externe Schocks wie die Covid-19-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise haben diesen Trend beschleunigt: Deutsche Unternehmen haben ihre Off- und Nearshoring-Aktivitäten zwischen 2018 und 2025 im Vergleich zur Vorperiode um 153 Prozent gesteigert, wobei 70 Prozent der verlagerten Tätigkeiten nach Mittel- und Osteuropa gingen.

Mit der wachsenden Beliebtheit des Outsourcings zeichnen sich neue Trends ab: Indien und China verlieren schrittweise an Bedeutung, während das Nearshoring in die Region Osteuropa weiter zunimmt.

Die Vorteile des Outsourcing-Standorts Osteuropa im Überblick

1. Niedrige Arbeitskosten

Zu den Hauptgründen, die europäische Unternehmen für eine Auslagerung in den Osten Europas bewegen, gehören die vergleichsweise niedrigen Arbeitskosten. Nearshoring-Dienstleistungen aus Osteuropa ermöglichen westlichen Unternehmen Einsparungen von bis zu 40 Prozent pro Jahr je Mitarbeiter, andere Quellen nennen sogar bis zu 70 Prozent. Die früher verbreitete Ansicht, dass es den Menschen in diesen Ländern an Ausbildung und Qualifikation fehle, ist längst widerlegt. Polnische Entwickler beispielsweise belegen regelmäßig Spitzenplätze in internationalen Coding-Wettbewerben.

2. Keine großen kulturellen Hürden

Seit der politischen Wende 1989 haben sich die Kulturen in Europa deutlich angenähert. Wertvorstellungen, Umgang mit Hierarchien, Verlässlichkeit und Arbeitsethik unterscheiden sich heute nur noch wenig. Ein weiterer entscheidender Vorteil beim Outsourcing nach Osteuropa ist die westlich geprägte Denk- und Arbeitsweise: Fachkräfte aus der Region zeichnen sich durch Anpassungsfähigkeit, Eigeninitiative und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten aus. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber einer Zusammenarbeit mit Partnern in Asien, wo kulturelle Unterschiede zu Komplikationen und höheren Projektkosten führen können.

3. Gute sprachliche Kompetenzen

Sprachliche Schwierigkeiten können eine Geschäftsbeziehung belasten und mit teuren Missverständnissen sowie längeren Projektlaufzeiten einhergehen. Osteuropa punktet mit hoher Englischkompetenz, und in vielen Ländern der Region wird Deutsch als zweite Fremdsprache unterrichtet. Im Vergleich zu Asien bietet Osteuropa insgesamt eine reibungslosere Zusammenarbeit, eine bessere Kommunikation und weniger Zeitzonenprobleme. Die Sprachkenntnisse der Mitarbeitenden sind eine wichtige Grundlage für effiziente Kommunikation.

4. Verfügbarkeit und Qualifikation von Personal

In Polen verlassen jährlich über 80.000 MINT-Absolventen die Hochschulen; Rumänien, Bulgarien und Serbien kommen zusammen auf weitere 50.000 bis 60.000 IT-Absolventen pro Jahr. Insgesamt ist Mittel- und Osteuropa mit über 3,5 Millionen beschäftigten IKT-Spezialisten einer der führenden Nearshoring-Standorte weltweit. Das Weltwirtschaftsforum zählt Osteuropa zusammen mit den arabischen Ländern und Ostasien zu den Regionen mit dem weltweit höchsten Anteil an MINT-Absolventen. Das Angebot an qualifizierten Fachkräften mit fundiertem Knowhow ist entsprechend groß.

5. Reisen und Zeitzone

Ein praktischer Vorteil des Nearshoring nach Osteuropa sind die unkomplizierten Einreisebedingungen für Bürger aus EU-Mitgliedstaaten der Region sowie die gemeinsamen datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen. Die Europäische Union unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten durch vorteilhafte Regelungen und erleichterte Einstellungsverfahren, was die Zusammenarbeit mit Ländern wie Polen, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, den baltischen Staaten oder der Slowakei zusätzlich vereinfacht. Fachkräfte aus Osteuropa sind zudem deutlich besser mit EU-Rechtsnormen, etwa zum geistigen Eigentum, vertraut als Kolleginnen und Kollegen aus Asien.

Hinzu kommt der kurze Anfahrtsweg und die geringen bis nicht vorhandenen Zeitunterschiede. Für westeuropäische Unternehmen ermöglicht eine durchschnittliche Zeitdifferenz von nur ein bis zwei Stunden, dass Nearshore-Teams aus Osteuropa denselben Tagesrhythmus wie das Headquarter einhalten können, was die Echtzeit-Kommunikation spürbar erleichtert. Zwischen Deutschland und China beträgt der Zeitunterschied je nach Jahreszeit hingegen sechs bis sieben Stunden. Viele Probleme lassen sich zudem nur von Angesicht zu Angesicht im persönlichen Kontakt lösen.

Fazit Standort Osteuropa

Osteuropa gewinnt als Nearshoring-Ziel weiter an Bedeutung. Für 2026 wird in der Region weiteres Investitionswachstum erwartet, besonders in mehrsprachigem Support, Finanzen, Technologie und Kundenservice. Die geografische Nähe zu den Hauptmärkten und der wachsende Talentpool machen die Region attraktiv für hybride Liefermodelle. Das Modell, das sich 2026 durchsetzt, ist hybrid: Interne Tech Leads steuern Strategie und Qualität, Nearshore-Teams liefern Kapazität und Umsetzung, und KI-Tools wirken als Produktivitätsmultiplikator für beide Seiten.

Die Nachteile des industriellen Outsourcings nach China

Egal für welches Unternehmen man sich entscheidet: Es ist sinnvoll, Vor- und Nachteile sorgfältig zu analysieren. Hier sind einige der Probleme, die beim Outsourcing nach China auftreten können.

Qualität

Ein zentrales Problem für Unternehmen, die ihre Produktion nach China auslagern wollen, ist die Qualitätskontrolle. China kann auf den ersten Blick sehr überzeugend wirken, da viele Produkte gut aussehen, die zugrundeliegenden Normen und Vorschriften sich aber von europäischen Verordnungen unterscheiden. Deshalb ist es wichtig, einen Vertreter vor Ort zu haben, der sicherstellt, dass alles den Anforderungen entspricht.

Minderwertiges Material

Um Produktionskosten zu drücken, kann es passieren, dass minderwertige Materialien eingesetzt werden. Das daraus entstehende Reputationsrisiko für das beauftragende Unternehmen sollte nicht unterschätzt werden.

Urheberrecht

Wer seine Produktionsbasis in China hat, muss in Bezug auf Urheberrechte, Marken und Plagiate besonders aufmerksam sein. IP-Recht unterscheidet sich in Asien grundlegend von europäischen Standards, was einen wirksamen Schutz für ausländische Unternehmen erheblich erschwert.

Die Sprache

Während viele Menschen in Osteuropa die deutsche Sprache beherrschen, ist das in Asien eher die Ausnahme. Hinzu kommen kulturelle Unterschiede und Missverständnisse, die sich auf Produktivität und Ergebnisse auswirken können. Die Zusammenarbeit mit professionellen Übersetzern ist in China daher in den meisten Fällen unumgänglich.

Personalfluktuation

Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich davon ab, gute Mitarbeitende zu gewinnen und langfristig zu halten. Das ist im eigenen Land schon eine Herausforderung, in einem fremden Markt mit anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erst recht. Aufgrund des steigenden Lebensstandards steigen die Personalkosten in vielen Ländern, in denen bisher viel Outsourcing aus dem europäischen Raum stattfand. Der Wettbewerb um Talente ist in China besonders ausgeprägt, und hohe Fluktuationsraten stellen viele europäische Unternehmen vor dauerhaft schwer lösbare Probleme.

Fazit Standort China

Europäische Hersteller stehen 2026 unter erheblichem Druck: Über 25 Prozent der Unternehmen rechnen mit einer Verschlechterung der Geschäftsbedingungen, und fast 80 Prozent haben Schwierigkeiten, die Zukunft angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten vorauszusehen. Wer in China langfristig investieren will, muss seine Strategie an die besonderen Rahmenbedingungen dieses Marktes anpassen, und sich dabei nicht allein auf niedrige Produktionskosten verlassen.

Fotocredits: Nikolaj Potanin & Nicola