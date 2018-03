Immer mehr Menschen haben eingesehen, dass die klassischen Zeitmanagement Methoden in der heutigen Berufswelt nicht mehr funktionieren. Ivan Blatter gibt in seinem Buch „Arbeite klüger nicht härter“ einen frischen Blick auf das Thema Zeitmanagement – stets auf ehrliche und inspirierende Weise. Der Autor bietet dem Leser bewusst keine Lösung, die für jeden funktioniert, sondern eine Fülle an Ideen, mit denen jeder frei experimentieren kann. Das Ziel ist es, dass der Leser schließlich seine eigene Methodik findet, die geeignet ist um in seiner individuellen Situation am besten klappt.

Die Fragen werden unter anderem im Buch beantwortet:

Warum Zeitmanagement eine Illusion ist und es vor allem um Energiemanagement geht

Wie man eine gute Basis für das Zeitmanagement schafft

Warum man sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren sollte

Warum es wichtig ist zwischen wichtigen und dringenden Aufgaben zu unterscheiden

Welche Möglichkeiten es gibt den Arbeitstag zu planen

Welche Methoden man anwenden kann um Dinge im eigenen Rhythmus erledigt zu bekommen

Wie man den Disziplinmuskel trainieren kann

Warum Rückschläge normal sind und wie man mit diesen umgehen kann

Was hat mir am Buch besonders gefallen?

Das Buch bietet dem Leser viele praktische Tipps und Lösungsstrategien, die sich ohne Umwege in der Praxis umsetzen lassen.

Immer wieder stellt der Autor in seinem Buch reale Personen vor und beschreibt, welche Methoden er angewendet hat um den Personen in der spezifischen Situation zu helfen.

Das Buch geht davon aus, dass jeder eine andere Arbeitssituation und Persönlichkeit hat und deshalb auch eine individuelle Lösung fürs Zeitmanagement benötigt. Dies ist eine tolle Differenzierung zum Großteil der Literatur am Markt, die eine „one fits it all“-Strategie verfolgt.

Für wen ist das Buch geeignet?

Für diejenigen die zunehmend Schwierigkeiten haben den Arbeitsalltag gemeistert zu bekommen und oft am Ende des Tages ausgepowert sind, aber scheinbar doch nicht produktiv waren.

Für jeden der sich kritisch mit dem Thema Zeitmanagement auseinandersetzen will und neue Ideen und Ansätze sucht.

Weiterführende Informationen: