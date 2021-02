Die meisten von uns wollen in Ihrem Leben etwas bewirken und verändern. Doch oft fragen wir uns dann, wie wir das praktisch angehen können. Ratschläge von inspirierenden Persönlichkeiten wie Admiral William G. McRaven, welche beachtliches geleistet haben, können dabei helfen Mut zu fassen, am Ball zum bleiben und schließlich sein Ziel zu erreichen.

Admiral McRaven, Jahrgang 1955, ist ehemaliger Navy Seal und kann auf eine beachtliche militärische Karriere zurückblicken. Unter anderem war er maßgeblich am Erfolg von „Neptune’s Spear“ beteiligt – einem der wichtigsten Militäreinsätze unter der Obama Regierung.

2014 wurde er für das Amt des Chancelors an der University of Texas in Austin ausgewählt und hat eine großartige, motivierende Eröffnungsrede gehalten, um den Studenten Mut zu machen, um Dinge zu verändern. Hierfür blickte er auf seine Karriere als Navy Seal zurück und gab wertvolle Ratschläge, die für jeden gelten der etwas verändern möchte in seinem Leben.

Hier eine Zusammenfassung seiner wichtigsten Ratschläge:

Mache jeden Morgen dein Bett

Beginne deinen Tag damit dein Bett zu machen. Somit hast du deine erste Aufgabe an diesem Tag geschafft und kannst auch die nächste und übernächste angehen. Und falls du mal einen schlechten Tag hattest, kommst du abends in ein ordentliches Bett, das du gemacht hast und kannst die nötige Motivation schöpfen, dass der kommende Tag besser wird.

Letztendlich geht es darum, dass du die Disziplin hast auch die kleinen Dinge zu erledigen, ansonsten wirst du auch große Vorhaben nicht schaffen.

Finde Leute die dir helfen

Ganz allein kannst du die Welt nicht verändern. Du brauchst immer gute Leute, die dich unterwegs bei deinem Vorhaben unterstützen. Dies können Familie, Freunde, Geschäftspartner aber auch gutwillige Fremde sein.

Zeige jedem Respekt

Falls du die Welt verändern willst, solltest du jedem Respekt entgegenbringen – unabhängig davon welche Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder sozialer Status dein Gegenüber hat.

Das Leben ist nicht immer fair.

Manchmal kann man sich so viel anstrengen, wie man will, alles richtig machen und wird trotzdem scheitern. Man muss deshalb akzeptieren, dass man immer wieder scheitern wird – egal wie viel man sich anstrengt. Wichtig ist jedoch jedes Mal wieder aufzustehen und weiterzumachen.

Scheue dich nicht Fehler zu machen

Fehler sind nicht zu verhindern. Wir alle machen Sie – oft und ausnahmelos. Doch das Gute daran ist, dass jeder einzelne Fehler uns stärker macht. Desto mehr Fehler wir machen, desto mehr lernen wir daraus und desto größer werden unsere Erfolgschancen auf unserem Weg zum Ziel sein.

Habe keine Angst vor Herausforderungen

Manchmal wirst du auf deinem Weg zum Ziel gewaltigen Herausforderungen begegnen. Schrecke nicht von diesen zurück, sondern gehe Sie an, denn diese machen dich stärker.

Gehe Risiken ein

Falls du Dinge verändern willst, musst du manchmal Risiken eingehen und Dinge wagen, die sonst noch niemand vor dir gemacht hat.

Stelle dich den Tyrannen

In der Welt gibt es viele die dein Vorhaben behindern wollen und werden. Habe keine Angst und stelle dich diesen Menschen, statt wegzulaufen. Zeige diesen Leuten, dass du dich nicht fürchtest und der Stärkere bist.

Gib das Beste in den dunkelsten Momenten

Falls es ungemütlich wird, musst du durchhalten, ruhig bleiben und dein Bestes geben. Setze alle deine Erfahrung und dein Wissen ein und konzentriere dich völlig darauf dein Ziel zu erreichen.

Verliere niemals die Hoffnung

Manchmal wird die Motivation schwer an dir nagen, wenn du in widerlichsten Bedingungen feststeckst. Doch verliere niemals den Glauben daran, dass du dein Ziel trotzdem erreichen wirst.

Gib niemals auf

Falls du etwas in der Welt verändern willst, dann gib niemals auf. Niemals.

Bildnachweis: United States Navy, 2012