10 Fragen, die Ihnen helfen die Statistiken in Google Analytics zu evaluieren

Google Analytics 4 (GA4) ist heute der Standard in der Webanalyse. GA4 wurde entwickelt, um ereignisbasierte Daten zu erfassen, funktioniert auch ohne Cookies und bietet KI-gestützte Insights. Trotzdem werden die verfügbaren Daten in vielen Unternehmen kaum genutzt. Die folgenden 10 Fragen können helfen, mehr aus den Webstatistiken herauszuholen:
- Was ist die Zielsetzung der Website und wie lässt sich die Zielerreichung mit GA4 messen? Bei der Auswertung unterscheidet das Tool zwischen Ereignissen, also beliebigen Nutzerhandlungen, und Conversions, die als Zielvorhaben markiert werden und dadurch besondere Bedeutung erhalten.
- Welche Seiten schauen sich die Nutzer am häufigsten an? Während früher vor allem Seitenaufrufe und Sessions gezählt wurden, erfasst GA4 jede Nutzerinteraktion als Event, von Klicks über Scrollbewegungen bis hin zu Video-Wiedergaben.
- Welche Seiten haben eine lange Verweildauer? Bei einem Blogartikel ist eine hohe Verweildauer erstrebenswert, auf einer Landingpage kann sie dagegen kürzer ausfallen. Auch eine kurze Verweildauer muss nicht negativ sein, wenn sie mit einer Conversion endet.
- Wie navigieren die Nutzer auf der Website? GA4 ermöglicht dank seines Fok