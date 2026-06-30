Steigern Sie die Interaktionen auf Ihren Social Media Channels

Interaktionen auf Social-Media-Kanälen gezielt steigern

Allgemein gültige Regeln für erfolgreiche Postings in sozialen Netzwerken aufzustellen ist schwierig, weil das Nutzerverhalten je nach Zielgruppe und Branche erheblich variiert.

Richtet sich Ihr Unternehmen an Konsumenten, erzielen Beiträge abends nach Feierabend und am Wochenende meist höhere Aufmerksamkeit und mehr Interaktionen. Im B2B-Bereich hingegen finden die meisten Reaktionen typischerweise während der normalen Geschäftszeiten statt.

Es gibt keine universelle Formel für den perfekten Posting-Zeitpunkt. Entscheidend ist daher, mit einer experimentierfreudigen Haltung an die eigene Strategie heranzugehen: Testen Sie verschiedene Zeiten, Häufigkeiten und Inhalte, um herauszufinden, was bei Ihrer Zielgruppe wirklich ankommt.

Eine hilfreiche Grundlage zu Engagement-Mechaniken auf Facebook bietet nach wie vor die Untersuchung von Buddy Media, die verschiedene Branchen analysiert hat. Viele der damaligen Erkenntnisse zu Posting-Länge, Häufigkeit und Fragestellungen haben ihre Gültigkeit behalten, auch wenn sich die Plattformen und Algorithmen seitdem stark verändert haben.

3 branchenübergreifende Erkenntnisse aus der Studie:

Facebook-Posts mit einer Länge von 80 Zeichen oder weniger haben eine 27% höhere Engagement-Rate als längere Posts.

als längere Posts. Das Kürzen von URLs (z.B. über Dienste wie bit.ly) senkt die Engagement-Rate deutlich , verglichen mit der Verwendung regulärer Links.

(z.B. über Dienste wie bit.ly) , verglichen mit der Verwendung regulärer Links. Postings außerhalb der Geschäftszeiten hatten eine 20% höhere Engagement-Rate.

Für Handelskunden wurden folgende Ergebnisse festgestellt:

Mittwochs lag die Engagement-Rate rund 8% über dem Schnitt .

lag die . Das User Engagement war 40% höher, wenn statt 3 oder mehr Posts pro Tag nur 1-2 Posts veröffentlicht wurden.

veröffentlicht wurden. Die Engagement-Rate war 71% höher, wenn eine Marke 1-4 Posts pro Woche veröffentlichte statt 5 oder mehr .

. Posts mit einer Länge von 80 Zeichen oder weniger erzielen ein 66% höheres Engagement .

. Beiträge mit Fragen haben im Schnitt doppelt so viele Kommentare erhalten wie Beiträge ohne Fragestellung.

haben im Schnitt erhalten wie Beiträge ohne Fragestellung. Beiträge mit Platzhaltern (z.B. „Heute fühle ich mich ________“) haben 9x mehr Kommentare generiert als andere Beiträge.

(z.B. „Heute fühle ich mich ________“) haben generiert als andere Beiträge. Bei Textbeiträgen wurde die höchste Engagement-Rate gemessen (94% über dem Durchschnitt), gefolgt von Beiträgen mit einem einzelnen Foto und Beiträgen mit Foto-Alben.

Auch andere Branchen wurden in der Untersuchung analysiert. Die Ergebnisse zeigen, wie unterschiedlich die Performance im Vergleich zum Handel ausfallen kann:

Medienunternehmen generieren an Samstagen und Sonntagen das höchste User-Engagement. Montags war die Aktivität besonders gering.

generieren an das höchste User-Engagement. Montags war die Aktivität besonders gering. Automobilhersteller verzeichnen die höchste Engagement-Rate an Sonntagen .

verzeichnen die höchste Engagement-Rate an . Für die Finanzbranche waren Mittwoch und Donnerstag die stärksten Tage.

waren die stärksten Tage. Die Fans der Modebranche waren am aktivsten an Donnerstagen.

Diese Branchenunterschiede sind nach wie vor relevant. Aktuelle Analysen von Sprout Social bestätigen, dass die besten Posting-Zeiten plattformübergreifend vor allem dienstags und mittwochs zwischen 11 und 18 Uhr liegen, wobei die idealen Zeitfenster je nach Plattform und Zielgruppe stark variieren.

Neuere Daten belegen außerdem: Häufig posten bedeutet nicht automatisch mehr Engagement. Die Medienbranche postet am häufigsten, erzielt aber unterdurchschnittliche Interaktionsraten je Beitrag. Hochschulen hingegen erreichen mit moderater Frequenz überdurchschnittliche Werte. Es geht also nicht darum, mehr zu posten, sondern klüger zu posten.

Nutzen Sie Analyse-Tools, um Kennzahlen wie Engagement, Reichweite und Klickraten zu verfolgen, und verfeinern Sie Ihre Strategie auf Basis dieser Daten. Wer bereit ist zu beobachten und zu lernen, wird mit besseren Ergebnissen belohnt.

Die vollständige Untersuchung von Buddy Media ist auf