Was ist SEO?

SEO hat sich mit der Digitalisierung unserer Gesellschaften entwickelt. Wenn man vor 25 Jahren einen Klempner brauchte, schlug man in den Gelben Seiten nach. Wenn man eine neue Waschmaschine brauchte, ging man entweder direkt ins Geschäft oder bestellte einen Katalog per Post.

Google hörte sich eher wie ein Geräusch an, wie es ein Baby von sich geben würde. Die beliebtesten Suchmaschinen von damals (ich benutzte damals am liebsten „Ask Jeeves“) steckten noch in den Kinderschuhen. Doch bald würde sich alles ändern.

Heutzutage ist der erste Schritt in der Suche nach Produkten und Dienstleistungen eine Suche in einer Suchmaschine wie Google oder Bing. Google ist derzeit in unseren Breitengraden DER unumstrittene Riese mit einem Marktanteil von rund 85%. Man weiß, dass man mächtig ist, wenn der eigene Name zum Verb wird! Ich gehe das mal „googeln“….

Und die Nutzer halten sich nicht lange mit den Suchergebnissen auf. 75% scrollen nicht einmal bis zum Ende der ersten Ergebnisseite. Wenn Ihre Webseite bei einer wichtigen Suchanfrage nicht auf der ersten Seite oder gar ganz oben auf der ersten Seite steht („above the fold“), können Sie genauso gut offline sein. Sie sind für die Nutzer de facto unsichtbar.

Das Ziel? Eine Top-Platzierung

Nur mit einer Top-Platzierung in den Suchergebnissen haben Sie die Chance, Nutzer auf Ihre Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen, sie auf Ihre Webseite zu locken und sie zu Kunden zu machen. Und mehr Kunden bedeuten natürlich auch mehr Umsatz.

Und wie kommt man zu diesen Top-Platzierungen? Durch SEO.

Unter SEO versteht man schließlich alle technischen und inhaltlichen Maßnahmen, die auf oder an einer Webseite durchgeführt werden, um die Platzierung dieser Website bei bestimmten Suchanfragen zu verbessern.

Welche Relation hat SEO zu anderen Formen von Online Marketing?

SEO ist ein Teilbereich des Online-Marketings und kann im Rahmen eines ausgewogenen Marketing-Mix gewinnbringend eingesetzt werden.

SEO ist also ein Teilbereich eines Teilbereiches. Konkret: es ist Teil des Suchmaschinenmarketings, das wiederum aus SEO (Search Engine Optimization) und SEA (Search Engine Advertising) besteht. Während es bei SEO um gute Platzierungen in den organischen Suchmaschinenergebnissen bei bestimmten Suchanfragen geht, bezieht sich Suchmaschinenwerbung auf bezahlte Anzeigen. Diese Anzeigen erscheinen zwar auf der gleichen Seite mit den Suchergebnissen (entweder ganz oben, ganz unten oder beides), sind aber selbst keine organischen Suchergebnisse. Sie werden mit dem Zusatz „sponsored“ gekennzeichnet.

Der konkrete Marketing-Mix eines Unternehmens hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von den angebotenen Produkten und Dienstleistungen, den Gepflogenheiten der Branche in der das Unternehmen tätig ist, den für das Marketing zur Verfügung stehenden Ressourcen usw. In jedem Fall sollte sich jedes Unternehmen überlegen, ob SEO sinnvoll ist.

Vorteile von SEO

SEO bietet viele Vorteile:

Mehr organischer Traffic auf Ihrer Webseite und somit mehr Conversions und höhere Umsätze. Die eigene Webseite zu analysieren, umfangreiche Keyword-Recherchen durchzuführen, eine passende SEO-Strategie zu entwickeln und diese auch umzusetzen, kostet zwar viel Zeit und damit auch Geld. Doch wenn diese SEO-Maßnahmen greifen und sich Ihre Rankings kontinuierlich verbessern, sinken die Kosten pro Klick kontinuierlich. Wenn Sie Ihre Webseite sowohl technisch als auch strukturell optimieren, verbringen die Nutzer gerne Zeit dort. Auf einer gut strukturierten und funktionierenden Webseite werden Nutzer eher etwas kaufen als auf einer Webseite, auf der sie nichts finden und die Ladezeiten extrem lang sind. Im Gegensatz zu Pay-Per-Click-Werbung, die nach Ablauf der Kampagne verschwindet, ist SEO ein langfristiges Projekt mit nachhaltigen Ergebnissen. Die erhöhte Sichtbarkeit in den Suchergebnissen und die Erstellung von wertvollen Inhalten, die genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, geben Ihnen einen entscheidenden Vorteil gegenüber Ihrer Konkurrenz.

Woraus besteht SEO?

SEO ist ein sehr großes und komplexes Gebiet. Um die Struktur dieser Disziplin besser zu verstehen, ist es hilfreich, sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Je nach Quelle wird SEO in mehr oder weniger Bereiche unterteilt, die von Autor zu Autor unterschiedlich definiert werden. Für Laien kann das sehr verwirrend sein.

Meiner Meinung nach kann man SEO in 3 Teildisziplinen unterteilen: Onpage SEO, Offpage SEO und technische SEO.

Onpage SEO, wie der Name schon sagt, umfasst alle Maßnahmen, die sich auf den sichtbaren Teil der Webseite beziehen. Dazu gehören beispielsweise SEO-optimierte Texte, die Optimierung von Bildern, die Anpassung von Überschriften an Ihre Keyword-Strategie und die Optimierung von Meta-Tags.

Offpage SEO umfasst alle Maßnahmen, die außerhalb Ihrer Webseite durchgeführt werden. Sie haben jedoch alle das gleiche Ziel: Ihrer Webseite eine höhere Position in den Suchergebnissen zu sichern. Maßnahmen, die der Offpage-SEO zugeordnet werden können: PR, vor allem aber der Aufbau von hochwertigen Backlinks, die die Vertrauenswürdigkeit und Autorität der Webseite erhöhen.

Technische SEO umfasst alle Maßnahmen, die sich auf die technische Funktionalität der Webseite beziehen. Dazu gehören die Verbesserung der sogenannten Core Web Vitals, die Geschwindigkeit der Webseite, sowie deren Crawlbarkeit und Indexierbarkeit.

Ihre SEO-Strategie sollte alle 3 Bereiche abdecken. Und die Mischung macht’s: Abhängig von der Analyse Ihres Ist-Zustandes und den Ergebnissen der Keyword-Recherche können Sie bestimmen, welche Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen Ihnen am meisten bringen.

Woher weiß ich, welche Maßnahmen ich wann ergreifen muss?

Das ist die Millionen-Dollar Frage. Die Grundlagen von SEO kann jeder relativ schnell lernen. Aber aus dem Grundwissen eine Strategie zu entwickeln und umzusetzen sodass man die eigenen Ziele erreicht? Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Wer es mit SEO ernst meint, sollte sich überlegen eine SEO-Agentur zu beauftragen.

Eine SEO-Agentur verwendet moderne Tools, um Ihre aktuelle SEO-Situation gründlich zu analysieren und Keywords zu sammeln, die lukrativ sind und Ihren Zielen entsprechen. Die SEO-Expertinnen und -Experten einer Agentur beschäftigen sich schon ihr ganzes Leben lang mit SEO und haben die nötige Erfahrung, um zu wissen, welche Maßnahmen für Sie sinnvoll sind und wie Sie diese umsetzen sollten.

SEO ist ohnehin ein langfristiges Projekt: Ohne das richtige Know-how kann man leicht in die Irre gehen und viel Geld in sinnlose Maßnahmen investieren. Eine Agentur hilft Ihnen, diese Fallen zu vermeiden.

