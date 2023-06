Als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin betreuen Sie vielleicht einen ausländischen Mandanten in einem komplizierten internationalen Gerichtsverfahren und müssen die Gerichtsdokumente in seine Sprache übersetzen lassen. Oder Sie sind Experte auf Ihrem Fachgebiet und möchten einen Artikel für eine internationale Publikation übersetzen lassen.

Sie brauchen einen kompetenten juristischen Übersetzer, der diese komplexen technischen Dokumente perfekt in die andere Sprache übertragen kann. Woran Sie einen guten Fachübersetzer erkennen, erfahren Sie in meinem Artikel „Ein guter juristischer Übersetzer – was macht ihn aus?„.

Einst Sie einen guten juristischen Übersetzer gefunden haben, geht es an die Beauftragung. Und hier wird es wieder etwas heikel. Denn ein Übersetzer muss zwar viel Wissen und Können mitbringen und einsetzen – er ist aber kein Zauberer. Übersetzer können keine Gedanken lesen und auch keine Zauberformeln anwenden. Damit Sie direkt die Übersetzung bekommen, die Sie wirklich brauchen, sollten Sie dem Übersetzer bei der Auftragserteilung einige Informationen geben.

Hier eine kleine Checkliste für die Beauftragung!

1. Bekanntgabe der gewünschten Dienstleistung & Lieferfrist

Wenn Sie ein Angebot anfordern, geben Sie direkt an, welche Dienstleistung Sie benötigen (z.B. Übersetzung in die Sprache X, Full-/Light-Post-Editing…) sowie die gewünschte Lieferfrist.

2. Sprachvariante in der Zielsprache

Geben Sie an, welche Sprachvariante Sie für die Übersetzung wünschen. Möchten Sie britisches oder amerikanisches Englisch? Deutsches oder österreichisches Deutsch? Viele Kunden vergessen, dies anzugeben. Und das ist sehr wichtig – eine britisch-englische Übersetzung eines deutschen Textes aus dem Bereich Immobilienrecht wäre z.B. für US-Amerikaner schwer verständlich sein, da die Terminologie in diesen beiden Sprachvarianten sehr unterschiedlich ist.

3. Zweck der Übersetzung

Was ist der Zweck der Übersetzung? Soll sie nur der Information dienen? Oder soll sie veröffentlicht werden? Wenn Sie hier keine spezifischen Angaben machen, wird der Übersetzer den Text nach bestem Wissen und Gewissen übersetzen.

4. Anforderungen an den übersetzten Text

Bei Post-Editing-Aufträgen ist es für den Übersetzer wichtig zu wissen, welche Anforderungen an die fertige Übersetzung gestellt werden. Soll die maschinelle Übersetzung nur so weit überarbeitet werden, dass sie in der anderen Sprache verständlich ist (Light Post-Editing)? Oder soll es wie ein Text aussehen, den ein Mensch „von Grund auf“ geschrieben hat (Full Post-Editing)?

5. Format für die Lieferung

In welchem Format soll die Übersetzung geliefert werden? In einem einfachen Word-Dokument? Bei manchen Aufträgen (z. B. der Übersetzung einer PowerPoint-Präsentation) ist die Antwort klar. Bei anderen Aufträgen benötigt der Übersetzer klare Anweisungen.

6. Gewünschter Stil, Terminologie

Gibt es besondere Stilregeln oder spezielle Terminologie, die bei der Übersetzung zu berücksichtigen sind? Ich habe in der Vergangenheit mit Unternehmen zusammengearbeitet, die sehr spezifische Anforderungen an die Verwendung einer bestimmten Terminologie/Stils haben. Kommunizieren Sie dem Übersetzer diese Anforderungen unmissverständlich und stellen Sie ihm etwaige interne Handbücher oder Richtlinien zur Verfügung.

Seien Sie auch pragmatisch: Kein Übersetzer kann ein umfangreiches Stilhandbuch von 100 Seiten in ein paar Stunden auswendig lernen. Lassen Sie ihm nach Möglichkeit Zeit, sich mit den entsprechenden Regeln vertraut zu machen, oder seien Sie geduldig, wenn die erste Übersetzung nicht 100%ig Ihren Vorstellungen entspricht. Hier lohnt es sich, langfristig mit einem Übersetzer zusammenzuarbeiten – so wird man zu einem eingespielten Team, bei dem die Erwartungen und Anforderungen bekannt sind.

Noch einmal in aller Kürze…

Welche Dienstleistung wollen Sie bestellen? Bis wann soll die Übersetzung geliefert werden?

Welche Sprachvariante wollen Sie für die Übersetzung?

Wofür soll die Übersetzung verwendet werden?

Welche Anforderungen gelten für den übersetzten Text?

In welchem Format soll die Übersetzung geliefert werden?

Gibt es Besonderheiten die iVm Stil/Terminologie zu beachten sind?

Viel Erfolg!

Zuerst veröffentlicht auf der Webseite von Spezialis Translations.

Foto: gstockstudio on Envato Elements