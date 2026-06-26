Google Services, die Sie im geschäftlichen Alltag nutzen können.

Google ist mittlerweile weit mehr als eine reine Onlinesuche. Der Konzern bietet eine Vielzahl an kostenlosen und kostenpflichtigen Services, die auch im geschäftlichen Alltag nützlich sein können.

Hier ein Überblick:

Google Ads

Mit Google Ads lassen sich in der Google-Suche und auf anderen Google-Plattformen zielgerichtete Anzeigen schalten. KI-gestützte Funktionen spielen dabei eine immer größere Rolle: Durch die prominente Platzierung von AI Overviews in der Suche und den wachsenden Einsatz des KI-Modus werden Werbeschaltungen in diesen Bereichen künftig noch relevanter. Grundsätzlicher Vorteil bleibt: Man belegt nur jene Suchfelder, die für das eigene Unternehmen relevant sind, und zahlt nur dann, wenn jemand tatsächlich auf die Anzeige klickt.

2025 markierte das Jahr, in dem KI bei Google Ads aufgehört hat, nur eine Ergänzung zu sein, und stattdessen zur tragenden Säule der Plattform wurde.

Link: ads.google.com

Google Business Profile

Mit dem Google Business Profile (früher Google My Business) lassen sich Unternehmenseinträge bei Google verwalten. So werden in der Google-Suche und bei Google Maps die korrekten Informationen zum eigenen Unternehmen ausgespielt, etwa Öffnungszeiten, Telefonnummer und Adresse.

Link: google.at/intl/de/business

Google Übersetzer

Online-Übersetzungstools sind zwar kein Ersatz für qualifizierte Übersetzer, helfen aber im geschäftlichen Alltag dabei, fremdsprachige Texte schnell zu verstehen. Google Übersetzer unterstützt mittlerweile insgesamt 243 Sprachen und kann sogar ganze Webseiten übersetzen. Im August 2025 kam zudem eine Live-Übersetzungsfunktion hinzu, die auf der Gemini-KI basiert: Gesprächspartner können sich in ihrer jeweiligen Sprache unterhalten und hören die Übersetzung in Echtzeit.

Link: translate.google.com

Gmail for Business

Gmail ist Googles E-Mail-Dienst. Für den geschäftlichen Einsatz gibt es Gmail als Teil von Google Workspace (früher G Suite). Google Workspace kostet ab 5,75 Euro pro Nutzer und Monat und bietet Gmail mit eigener Domain sowie Drive, Meet, Chat, Docs, Tabellen, Präsentationen und Kalender. Business Starter umfasst 30 GB gemeinsamen Speicherplatz pro Nutzerkonto, Business Standard 2 TB und Business Plus sowie Enterprise Plus 5 TB. Ab 2026 ist der Gemini-KI-Assistent in alle Workspace-Pläne integriert, also direkt im Nutzungspreis enthalten.

Link Gmail: google.com/gmail/

Link Google Workspace: workspace.google.com

Google Analytics 4

Google Analytics 4 bietet umfassende, datenschutzorientierte Funktionen zur Analyse des Nutzerverhaltens im Web und in Apps an einem zentralen Ort. Das kostenlose Tool ist heute die Standardlösung für Webanalyse. Die KI von Google ist das Herzstück von GA4: Sie liefert relevante Statistiken sowie Daten zum voraussichtlichen Verbraucherverhalten und optimiert automatisch die Kampagnenleistung. Für größere Unternehmen gibt es Google Analytics 360 mit erweitertem Funktionsumfang und professionellem Support.

Google Analytics: google.com/analytics

Google Docs

Google Docs ist die cloudbasierte Office-Lösung von Google. Textdokumente, Präsentationen und Tabellen lassen sich online und per App unkompliziert bearbeiten. Der Leistungsumfang reicht nicht ganz an Microsoft Office heran, deckt aber die meisten Anforderungen im Arbeitsalltag ab. Mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig an einem Dokument arbeiten, Änderungen nachverfolgen und direkt kommentieren.

Link: google.com/intl/de/docs/about/

Google Kalender

Mit dem Google Kalender lassen sich geschäftliche und private Termine bequem verwalten. Der Kalender ist per Web und App zugänglich und lässt sich mit anderen Nutzern teilen. Wer nicht auf Outlook verzichten will, kann auf die Synchronisierungslösung von sync2.com zurückgreifen.

Link: google.com/calendar

Google Drive

Im geschäftlichen Alltag ist es wichtig, Dokumente von überall abrufen und teilen zu können. Google Drive bietet dafür eine praktische Lösung. Jedem Google-Konto stehen zunächst 15 Gigabyte kostenlos zur Verfügung, die von Gmail, Google Fotos und Google Drive gemeinsam genutzt werden. Wer mehr Speicherplatz benötigt, wählt zwischen Google One für den privaten Gebrauch (z. B. 100 GB ab 1,99 USD/Monat) und Google Workspace für Unternehmen.

Link: google.com/drive/

Google Search Console

Bei welchen Suchbegriffen wird Ihre Website in den organischen Suchergebnissen gerankt? Eine Antwort darauf liefert die Google Search Console. Zudem können Sie die Sitemap Ihrer Website bei Google einreichen und werden informiert, falls es zu technischen Problemen mit der Indexierung kommt.

Link: google.com/webmasters/tools/

Google Trends

Wenn Sie wissen wollen, wann die Saison für Ihr Produkt beginnt, lohnt ein Blick auf Google Trends. Hier lässt sich auswerten, wie sich das Suchvolumen zu einem bestimmten Thema im Jahresverlauf entwickelt.

Link: trends.google.de

Beispiel einer Auswertung, bei der die Saisonalität der Suchanfragen nach Sommer- und Winterreifen sichtbar wird: Link

Google Keep

Im Geschäftsleben kommt es oft vor, dass man sich unterwegs schnell Notizen machen will. Mit Google Keep bietet Google einen schlanken Service zum Anlegen von To-do-Listen, Textnotizen und Sprachnotizen. Die Inhalte werden in der Cloud gespeichert und sind auf allen Geräten verfügbar.

Link: google.de/keep/

Google AdSense

Wer mit einem Blog oder einer Website zusätzliche Einnahmen erzielen möchte, kann über Google AdSense Werbeplätze bereitstellen. Google übernimmt die Ausspielung der Anzeigen, und Sie profitieren von den Werbeeinnahmen.

Link: google.com/adsense/

Google Formulare

Mit Google Formulare lassen sich Umfragen schnell erstellen und auf der eigenen Website einbinden oder öffentlich teilen. Im geschäftlichen Alltag eignet sich der Service gut für Kundenbefragungen, interne Abstimmungen oder einfache Feedback-Formulare.

Link: google.com/intl/de_at/forms/about/

Google Web Designer

Der Google Web Designer ist ein Desktop-Programm, mit dem sich HTML5-Banner mit überschaubarem Aufwand erstellen lassen.

Link: google.com/webdesigner/

Google Flights

Die günstigsten und praktischsten Verbindungen für Geschäftsreisen lassen sich mit Google Flights ermitteln. Im Vergleich zu klassischen Buchungsportalen punktet die Suche vor allem mit ihrer Flexibilität. Gerade bei internationalen Flügen lassen sich oft alternative Routen entdecken, die anderswo nicht auf den ersten Blick sichtbar wären.

Link: www.google.at/flights/