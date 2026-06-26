Klickbetrug ist böswilliges, wiederholtes Klicken auf PPC-Anzeigen (Pay per Click) mit dem Ziel, Werbetreibenden zu schaden und ihnen unnötige Kosten aufzuzwingen. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut der Analyse „Unmasking the Shadows 2025“, die 1,2 Milliarden Sitzungen und 10,78 Milliarden Ad-Impressionen auswertete, sind über 21,3 % des gesamten Traffics ungültig. Im Jahr 2024 machten Bad Bots 37 % des gesamten Web-Traffics aus, gegenüber 32 % im Jahr 2023.

Klickbetrug treibt nicht nur die Werbekosten für Unternehmen in die Höhe. Verfälschte Klickdaten können die Marketing-Analyse grundlegend verzerren: Wenn ein erheblicher Anteil der Klicks Fake-Traffic ist, werden wichtige Kennzahlen wie die Klickrate (CTR) zwar aufgebläht, führen aber nicht zu entsprechenden Conversions.

Aber wer steckt dahinter? Wer ist verantwortlich für diese Klicks und welcher Nutzen steht dahinter?

Klickbetrug tritt in vielen verschiedenen Formen auf. Von versehentlichen Klicks aufrichtiger Nutzer bis hin zu groß angelegtem, organisiertem Betrug durch Klickfarmen oder automatisierte Bot-Netzwerke. Jede Branche ist unterschiedlich stark betroffen, und es gibt nie nur einen Schuldigen. Hier sind die drei häufigsten Übeltäter.

1. Konkurrenten

Konkurrenz-Klickbetrug gehört zu den verbreitetsten Formen, besonders in hart umkämpften lokalen Märkten. Wettbewerber oder deren Beauftragte klicken wiederholt auf die Anzeigen eines Unternehmens, um dessen Tagesbudget aufzubrauchen, sodass die Anzeigen nicht mehr erscheinen und der Konkurrent selbst mehr Sichtbarkeit gewinnt. Das bedeutet für den Angreifer: mehr Klicks und mehr Traffic, ohne einen Cent zu zahlen.

2. Klickfarmen und Bots

Klickfarmen, also Operationen mit Dutzenden oder Hunderten von gering entlohnten Arbeitskräften, die manuell auf Anzeigen klicken, haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Sie befinden sich vor allem in Entwicklungsländern und werden von skrupellosen Publishern engagiert, um Werbeeinnahmen zu steigern, oder von Konkurrenten, um das Budget von Mitbewerbern zu erschöpfen. Zusätzlich ermöglicht es künstliche Intelligenz Bots heute, menschliche Verhaltensweisen wie variierende Klickzeiten und IP-Rotationen zu imitieren, was die Erkennung deutlich erschwert.

3. Verärgerte Kunden

Hier liegt die Absicht auf der Hand: Sie wollen Rache an einem Unternehmen üben und ihm finanziellen Schaden zufügen.

Als Unternehmen lässt es sich nicht vermeiden, gelegentlich Kunden zu enttäuschen. Manche Unzufriedenen können dabei sehr nachtragend sein. Wer sich mit PPC auskennt, kann auf die Idee kommen, seinen Ärger durch absichtliche Klicks auf Anzeigen auszudrücken. Im ersten Moment klingt das seltsam, ist aber dennoch effektiv.

Wer ist am meisten betroffen?

Jede Branche hat unterschiedlich stark mit Klickbetrug zu kämpfen. Branchen mit hohen Cost-per-Click-Werten wie Recht, Finanzen und Immobilien können bis zu 30 % ihres Traffics durch betrügerische Klicks verlieren. Besonders hohe Raten an ungültigem Traffic verzeichnen außerdem Sportwetten, Fintech, Reise, E-Commerce und Telekommunikation.

Das lässt sich auf zwei Parameter zurückführen: den durchschnittlichen CPC (Cost per Click) und das Traffikvolumen. Damit ist die Finanzindustrie besonders anfällig für Cyberkriminalität, da sie zu den teuersten und meistgenutzten Werbeumgebungen zählt.

Fazit

Obwohl Google über ausgefeilte Systeme zur Erkennung ungültiger Klicks verfügt, deuten unabhängige Analysen darauf hin, dass die Plattform nur 40 bis 60 % der betrügerischen Klicks identifiziert und erstattet. Mit zunehmendem Klickbetrug ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch Sie betroffen sind.

Wenn Sie genug Daten sammeln können, um zu belegen, dass Klicks betrügerisch waren, besteht die Möglichkeit, bei Google eine Rückerstattung zu beantragen. Das kann jedoch extrem mühsam und zeitaufwendig werden, wenn Sie es manuell durchführen.

Mit intelligenten Schutzmechanismen und kontinuierlicher Analyse lassen sich Verluste durch Klickbetrug deutlich reduzieren. Wer sein Marketingbudget schützen will, braucht heute mehr als reines Reporting: aktive Verteidigung. Deshalb lohnt es sich, Drittanbieter wie ClickCease zur Unterstützung hinzuzuziehen.

Indem betrügerische IPs automatisch geblockt werden, hilft ClickCease dabei, Anzeigen vor unerwünschten Besuchern zu schützen, die Qualität des Traffics hochzuhalten und stundenlange manuelle Arbeit zu sparen. Der integrierte Erstattungsagent reicht automatisch einen Bericht über ungültige Klicks bei Google ein.